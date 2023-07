Diedorf

vor 32 Min.

Mann bricht auf einem Parkplatz in Diedorf unter Drogeneinfluss zusammen

Unter dem Einfluss von Drogen bricht ein Mann in Diedorf am Donnerstag auf einem Parkplatz zusammen.

In Diedorf bricht ein Mann unter dem Einfluss von Drogen am Donnerstag bei den Einkaufsmärkten am Straßfeld zusammen. Er wird ins Krankenhaus gebracht.

