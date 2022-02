Mann greift in Diedorf auf einer Gassirunde eine Joggerin an

Eine 47-Jährige und ein Unbekannter treffen mit ihren Hunden aufeinander. Zunächst geht es nur verbal zur Sache, am nächsten Tag greift der Mann die Frau an.

Eine Gassirunde mit zwei Hunden ist in Diedorf am Donnerstagmorgen eskaliert. Ein auf Mitte 50 geschätzter Mann und eine 47-jährige Frau waren bereits am Vortag beim Spaziergang aneinandergeraten. Tags drauf trafen beide wieder aufeinander, doch diesmal wurde der Unbekannte handgreiflich und griff sogar zum Pfefferspray.

Begonnen hatten die Streitigkeiten am Mittwoch um 15.30 Uhr. Die 47-Jährige war laut Polizei mit ihrem Hund auf der Schmutterstraße außerhalb von Diedorf beim Joggen. Zur gleichen Zeit war dort der etwa 55-jährige Mann mit seinem Hund unterwegs. Dieser sprang plötzlich die Frau aggressiv an. Sie scheuchte den Hund weg und joggte weiter. Der Hund trollte sich zunächst, doch nach wenigen Augenblicken griff der Vierbeiner erneut die Joggerin an. Diesmal nahm sie ihre Hundeleine und warf sie zur Abschreckung dem Hund vor die Pfoten. Daraufhin griff der Mann ein.

Mann sprüht in Diedorf mit Pfefferspray in Richtung der Hundehalterin

Der Unbekannte beschimpfte die Frau und drohte ihr mit Schlägen. Am nächsten Tag aber ging es dann richtig zur Sache. Die beiden Kontrahenten trafen sich durch Zufall gegen 7.30 Uhr erneut. Die Frau wollte einer möglichen Konfrontation vorsichtshalber aus dem Weg gehen und wechselte auf ein angrenzendes Feld. Doch der Mann folgte ihr, schlug der 47-Jährigen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht und beschimpfte sie lautstark. Plötzlich zückte er sogar ein Pfefferspray und sprühte mehrfach in ihre Richtung, allerdings ohne sie zu treffen.

Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter wegen versuchter Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Er soll etwa 55 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat laut Polizei ein ovales, längliches Gesicht mit einem aufgedrehten Oberlippenbart und trug keine Brille. Bekleidet war er mit grauen Sportschuhen, einer blauen Jeans, schwarzen Jacke und einer schwarze Mütze. Die Rasse seines kleinen braunen Hundes ist unbekannt. Der Vierbeiner hat eine Höhe von 40 Zentimetern. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)