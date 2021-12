Mann vergisst Pfanne: Brandalarm in Diedorfer Wohnung

Ein 81-Jähriger hatte am Donnerstag vergessen, dass seine Eier in der Pfanne auf dem Herd brieten. Ein Nachbar war jedoch wachsam.

Einsatz für die Diedorfer Feuerwehr am Tag vor Silvester: Am Donnerstag, 30. Dezember, hatte gegen 14.30 Uhr ein 81-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Diedorfer Hauptstraße vergessen, dass er sich ein paar Eier in der Pfanne braten wollte. Durch den entstandenen Rauch schlug der Feuermelder an.

Und auch ein Nachbar wurde aufmerksam: Er nahm sowohl den Brandgeruch als auch den Rauchmelderalarm wahr und verständigte die Feuerwehr, da der Wohnungseigentümer auf Klopfen nicht öffnete.

Warum er nicht öffnete, sagte der Mann nicht

Die Wohnungstüre wurde durch die Feuerwehr Diedorf geöffnet. Der 81-jährige blieb unverletzt, die Eier waren jedoch verbrannt. Ansonsten war es ausreichend, die Wohnung zu lüften, Sachschaden entstand nicht. Warum der Mann die Wohnungstüre nicht selbst öffnete, wollte er nach Polizeiangaben nicht mitteilen. Den Alarm des Rauchmelders hatte er selbstständig ausgeschaltet. (jah)

