Mann versucht in Diedorf vergeblich, ein Auto aufzubrechen

Eine Frau beobachtet in Diedorf einen Mann, wie er versucht, ihr Auto aufzubrechen. Ein Sachschaden am Fahrzeug entsteht dabei nicht.

In Diedorf hat ein Mann am Montag versucht, ein Cabrio aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die Halterin des in der Gewerbestraße geparkten Fahrzeuges gegen 9.40 Uhr, wie der Mann mit einem Gegenstand vergeblich versuchte, das Cabrio zu öffnen. Die herbeigerufene Polizeistreife nahm die Personalien des Täters auf. Ein Sachschaden entstand an dem Fahrzeug nicht. (jly)

