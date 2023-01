Mann wird bei Unfallflucht in Diedorf beobachtet

Ein 87-Jähriger touchiert auf dem Aldi-Parkplatz in Diedorf ein anderes Auto. Der Senior schaut sich den Schaden an und fährt danach davon.

Ein 87-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Diedorf bei einer Unfallflucht von mehreren Zeugen beobachtet worden. Der Senior hatte gegen 17.45 Uhr beim Ausparken auf dem Aldi-Parkplatz in Diedorf den Wagen eines 33-Jährigen touchiert.

Der 87-Jährige stieg zwar laut Polizei zunächst aus und besah sich den Schaden, verließ anschließend allerdings die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Mehrere Personen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers notiert. Der 87-Jährige konnte schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (thia)