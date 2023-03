Marktgemeinde Diedorf hebt Gebühren für Kita und Hort an

Erst im vergangenen Jahr waren die Elternbeiträge gestiegen. Dennoch wird es nun für Familien wieder teurer. Grund sind vor allem gestiegene Kosten.

Jahrelang waren die Gebühren für Krippe, Kindergarten, Hort und Mittagsbetreuung in Diedorf stabil geblieben. Nun sind sie bereits nach einem Jahr wieder angehoben worden. Grundlage dafür ist eine Empfehlung des bayerischen Familienministeriums, das eine Erhöhung der Elternbeiträge um zehn Prozent empfiehlt. Dabei ist schon die letzte Erhöhung von den Eltern teilweise bemängelt worden, heißt es von der Verwaltung.

Dennoch kommt die Gemeinde nicht um die erneute Anhebung herum. Denn der Betrieb der kommunalen Kita Villa Kunterbunt sowie von Hort und Mittagsbetreuung werden immer teurer. Unter anderem auch deshalb, weil zum laufenden Kindergartenjahr eine weitere Krippengruppe in Betrieb genommen wurde.

Viele Eltern erhalten für die Kinderbetreuung einen staatlichen Zuschuss

Und so wirken sich die Erhöhungen konkret aus: Wer sein Kind in der Krippe der Villa Kunterbunt jeden Tag fünf bis sechs Stunden betreuen und fördern lässt, zahlt ab September 2023 statt bisher 169 Euro dann 188 Euro im Monat. Hier gibt es, je nach Einkommen, Förderungen von bis zu 100 Euro durch den Freistaat. Fünf bis sechs Stunden im Hort kosten dann 115 Euro statt bisher 104 Euro sowie in der Mittagsbetreuung bis 15.30 Uhr 75 Euro monatlich statt 69 Euro, eine Förderung gibt es hier nicht.

Stärker wirken sich die Erhöhungen im Kindergartenbereich aus – und dennoch zahlen die Eltern für Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt am wenigsten. Denn alle erhalten eine staatliche Förderung von 100 Euro im Monat. Hier hatten die Fraktionen von CSU, Grünen, Bürgerunion und FW durchgehend eine Steigerung um 10 Prozent vorgeschlagen. Wer die Spitzenbuchungszeit von bis zu zehn Stunden pro Tag bucht, zahlt dann statt 55 Euro im Monat 71 Euro.

CSU-Ortsverband Diedorf spricht von "maßvoller Erhöhung"

Und das sei "absolut vertretbar" und im Vergleich mit Nachbarkommunen immer noch eine "maßvolle Erhöhung", sagte Gemeinderat Michael Breitsameter von der CSU. Die Gemeinde rechnet mit Mehreinnahmen von insgesamt rund 40.000 Euro. Die anstehenden Tariferhöhungen ließen sich dadurch sicher nicht auffangen, so Breitsameter. Den freien Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder in Diedorf empfiehlt der Gemeinderat die Übernahme der Stundensätze.

