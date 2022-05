Diedorfer Maskenmuseum zeigt Figuren und die Geschichte dahinter

Plus Am Museumstag eröffnet die Ausstellung von Andreas Heise "Futuristische Raumfiguren im Stecksystem - Kunst aus dem Koffer". Es geht auch um Weltkultur.

Im neuen Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Hauses der Kulturen Diedorf findet am 15. Mai um 11 Uhr die Eröffnung der Ausstellung "Andreas Heise: Steckfiguren" statt. Gezeigt werden Figuren von klein bis lebensgroß, deren besonderer Reiz darin besteht, das Reich der gemalten Bildfläche in den dreidimensionalen Raum hinein zu verschränken. Die Fläche transformiert hierbei vollständig zu einer körperlich erfahrbaren abstrakt erlebten Standfigur.