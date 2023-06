Mehr Bewegung in der Schule: „Ran ans Reck, weg mit dem Speck!“

Wie ein P-Seminar am Schmuttertal-Gymnasium für mehr Bewegung auf dem Pausenhof sorgen will.

„Ran ans Reck, weg mit dem Speck“, heißt es jetzt am Schmuttertal-Gymnasium In Diedorf. Denn seit Kurzem steht neben dem Basketballfeld eine Reck-Anlage. Idee und Umsetzung kamen dabei von 15 Schülern und Schülerinnen des Diedorfer Gymnasiums. Sie hatten sich mit der Beschaffung und dem Aufstellen des Geräts in einem Praxis (P)-Seminar beschäftigt. Am Anfang stand die Idee nach mehr Bewegungsmöglichkeiten und eigentlich sollte das Reck Teil eines Parcours werden. Doch die Hürden waren groß, am Ende blieb die Reckstange. „Jetzt wisst ihr auch, wie es ist, wenn man baut“, meinte Sportlehrer Christoph Dorn lachend.

Bei einer kleinen Einweihungsfeier an den Reckstangen mit Schülern, Lehrern, Sponsoren und Vertretern des Bauhofs Diedorf wurde stilgerecht ein rotes Band zerschnitten, das um die Reckstange gewickelt war. Dann wird das Reck sofort eingeweiht durch die ersten kräftigen Klimmzüge der stolzen Schüler und Schülerinnen. Es steht nun den rund 900 Jugendlichen am Gymnasium frei zur Benutzung, um so mehr Bewegung in die Pausen zu bringen. Bei einem P-Seminar geht es um die praktische Vorbereitung auf das Berufsleben und die Verwirklichung von Projekten. Wie schwer diese Verwirklichung wirklich ist, mussten auch die Schüler und Schülerinnen, die dieses Seminar belegten, feststellen.

Schüler und Schuldirektor hatten schon mit einem Scheitern gerechnet

„Er hat schon mit dem Scheitern gerechnet“, so Christoph Dorn über seine Gespräche mit Schulleiter Günter Manhardt. Viele Fragen tauchten auf, mit denen zu Beginn nicht gerechnet worden war. So durften weder Rohre im Boden noch Bäume auf dem Pausenhof beschädigt werden. „Es gab viele Phasen, in denen wir dachten, dass die Realisierung der Reckstange nicht klappt“, so Schülerin Klara Neumann über die Verwirklichung.

Und dann war da noch die Sache mit der Finanzierung. Schließlich konnten insgesamt sieben regionale Sponsoren gefunden werden, die einen Teil der etwa 16.500 benötigten Euro zahlten. Den Rest übernahm der Förderverein, erklärt Klara Neumann. Christoph Dorn erzählt: „Es hat Spaß gemacht, auch wenn es nicht immer einfach war“. Mit finanzieller und mentaler Unterstützung wurde schließlich am 10. Juni der Bau beendet.

Die Initiatoren sind gar nicht an der Schule

„Motiviert waren wir dadurch, dass wir unserer Schülerschaft mehr Sportmöglichkeiten ermöglichen wollen“, berichtet Klara Neumann. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des P-Seminars selbst haben aber nicht mehr viel von ihrem eigenen Projekt, denn diese haben gerade ihr Abitur in der Tasche und erhalten am 30. Juni ihre Abschlusszeugnisse.

