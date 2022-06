Diedorf

vor 2 Min.

Begegnungszentrum wächst: Mehr Platz für das Diez im alten Stadel

Plus Eine Idee braucht Raum: Am Diez wird wieder gebaut, diesmal sollen Unterrichtsräume entstehen. Für das Projekt in Diedorf gibt es einen wichtigen Zuschussgeber.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek, Jana Tallevi

Mit den Aufgaben wachsen - diese Redewendung gilt im eigentlichen Wortsinn auf für das Begegnungszentrum Diez in Diedorf. Denn aus der Idee heraus, Geflüchteten Menschen in Diedorf zu helfen ist ein Zentrum für alle in der Bahnhofstraße des Ortes entstanden. Doch inzwischen reichen die zur Verfügung stehenden Räume kaum noch aus. Wieder einmal ist es für das Diez Zeit, zu renovieren und am Ende größer zu werden. Das sind die Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen