Mehrere Autos in Unfall in Diedorf verwickelt

Am Mittwochabend kommt es in Diedorf zu einem größeren Unfall. Eine 61-Jährige wird dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem größeren Unfall in Diedorf leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 42-Jähriger am Mittwoch gegen 18.30 Uhr von der B300 in die Diedorfer Keimstraße nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der mit seinem Auto aus Richtung Augsburg kam. Der junge Mann konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, die hinter ihm fahrende 61-Jährige bemerkte das aber zu spät. So kam es zu einem Auffahrunfall. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 6000 Euro. (kinp)