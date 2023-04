Mehrere Unfälle beim Ausparken in Diedorf

Beim Ausparken kommt es in Diedorf am Donnerstag zu zwei Unfällen. Es bleibt zum Glück bei Sachschaden, berichtet die Polizei.

In Diedorf kam es am Donnerstag zu zwei Unfällen beim Ausparken. Gegen 11.30 Uhr wollte laut Polizei ein 26-Jähriger mit seinem Auto in der Goethestraße ausparken. Dabei übersah der Fahrer eines Audi offenbar ein Wohnmobil und es kam zum Unfall. Der Sachschaden in diesem Fall: Etwa 400 Euro, schätzt die Polizei.

Der zweite Unfall ereignete sich etwa eine Viertelstunde vorher in der Gewerbestraße, heißt es im Bericht der Polizei. Diesmal übersah ein 31-Jähriger beim Ausparken ein anderes Auto. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand in diesem Fall ein Sachschaden von insgesamt 500 Euro. (kinp)