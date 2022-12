Landkreis Augsburg

vor 21 Min.

Hunderte Schüler im Augsburger Land verpassen Unterricht wegen Zugausfällen

Plus Jeweils in der ersten Stunde sind viele Kinder und Jugendliche noch nicht in der Schule. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Auch das Landratsamt hat keine.

Von Jana Tallevi

Montag früh, kurz vor 8 Uhr, am Diedorfer Bahnhof: Wieder einmal treffen sich die Mütter Alexandra Wieser aus Anhausen und Barbara Fischer aus Diedorf an den Gleisen. Sie haben ihre Kinder zum Bahnhof gebracht und abgewartet, ob der Zug auch wirklich fährt. Die Erst- und die Sechstklässlerin sind von Diedorf nach Dinkelscherben zur Montessorischule unterwegs. Zumindest, wenn das klappt. Die beiden Mütter sind nicht die Einzigen, die von der Situation genervt sind. Ein Schulleiter hofft nun auf einen Schülerverkehr per Bus statt per Bahn.

