Metzger kommt jetzt jede Woche auf den Diedorfer Markt

Knapp ein Jahr nach dem Neustart des Wochenmarkts in Diedorf gibt es nun eine gute Nachricht: Ab Freitag, 3. März, soll ein Metzger das Angebot bereichern. Wie die zuständige Fachbereichsleiterin im Diedorfer Rathaus, Martina Bühler, mitteilt, wird ab dann die Hofmetzgerei Müller aus Blankenburg, einem Ortsteil von Nordendorf, zusätzlich vertreten sein. Das könnte ein Grund für Diedorfer Bürgerinnen und Bürger sein, den Markt zu besuchen. Denn seit fast zwei Jahren gibt es in der Marktgemeinde keine Metzgerei mehr. Es gibt noch eine weitere Neuerung auf dem Markt.