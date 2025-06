Mit 1,3 Promille in Diedorf hinterm Steuer

Zu viel Alkohol getrunken hatte ein Autofahrer, der am Sonntagabend in Diedorf kontrolliert wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 50-Jährige gegen 23.45 Uhr angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es in seinem Wagen nach Alkohol roch, berichten die Beamten. Ein Test ergab demnach einen Wert von 1,32 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann deshalb noch vor Ort abgeben. (kinp)

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkohol Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis