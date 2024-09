Motorradfahrer ist nach Unfall in Diedorf leicht verletzt

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Diedorf leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Mittwoch gegen 9.20 Uhr in Diedorf auf der Pestalozzistraße in Richtung B300 unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Gewerbe-/Flurstraße nahm ihm ein weißes Auto, das aus der Flurstraße kam, die Vorfahrt. Der 61-Jährige musste stark abbremsen und stürzte in der Folge mit seinem Motorrad. Er verletzte sich dabei leicht, berichtet die Polizei. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Diedorf

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es konnte durch einen Zeugenhinweis eine mögliche Unfallverursacherin ermittelt werden. Diese bestreitet jedoch am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Daher werden Zeugen gesucht, welche den Unfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können. (kinp)