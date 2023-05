Musikalische "Machtkämpfe" dreier Instrumente reißen in Diedorf mit

Wie sich im Diedorfer Eukitea 88 Tasten, vier Saiten und ein goldenes Jagdhorn die spannendsten Machtkämpfe lieferten, konnten Zuhörende in Diedorf erleben.

„Sie werden nun eine Musik hören, die Ihnen nicht entgegenkommt …“ – mit diesen unheilschwangeren wie auch spannenden Worten eröffnete Violinist Wilhelm F. Walz einen der ungewöhnlichsten Klassik-Abende, der in der letzten Zeit wohl in den Hallen des Diedorfer Eukitea zu genießen war. „Das Jagdhorn in der Kammermusik“ lautete der trügerisch harmlos gehaltene Titel des Konzertes, hinter welchem sich jedoch eine instrumentale Meisterleistung verbarg, die man nur äußerst selten zu Gehör bekommt.

Die einleitenden Worte des Violinisten bezogen sich dabei auf das erste dargebotene Werk, das Walz zusammen mit dem Pianisten Paul Rivinius und Felix Winker am Jagdhorn durch den Theatersaal klingen ließ: ein vierteiliges Arrangement des Komponisten Charles Koechlin, welches kalte und warme Klangfarben sowie zahlreiche klangmalerische Spezialeffekte mit spielerischer Nonchalance in sich vereint – und den Musikern selbst zufolge unweigerlich die Wirkung eines Gemäldes des impressionistischen Malers Claude Monet entfalten würde. Und mit dieser Beschreibung hatten die Instrumentalkünstler zweifelsohne mitten ins Schwarze getroffen: Einige wehmütig seufzende Geigenstriche, ein paar dissonante Flügelakkorde und ein traurig klagendes Horn eröffneten mit vorsichtigen Schritten dieses ungewöhnliche Mammutwerk, begannen jedoch schon bald, mit den dramatischsten Instrumentalduellen ins wohlklingende Schlachtfeld der klassischen Musik zu ziehen. Die Grundstimmung des Stückes mochte dabei zwar durchaus an den Beginn eines erwachenden Frühlingstages erinnern – allerdings an einen Frühlingstag, der so manches düstere Geheimnis in sich verbirgt.

Heftiger Zweikampf zwischen Geige und Klavier

Etwas „klassischer“, doch nicht weniger vielschichtig wurde es anschließend mit einer Sonate des Komponisten Johannes Brahms, die nun endgültig zum heftigen Zweikampf zwischen Geige und Klavier avancierte. Wie in einem brodelnden Gewittersturm jagten die Klanglinien der beiden Instrumente augenblicklich aufeinander los und Wilhelm F. Walz schien endgültig in seinem Element angekommen zu sein. Bald schon schien auf der Bühne ein Katz- und Mausspiel zwischen Gut und Böse zu toben, ein verzweifelter Kampf zwischen verführerischen Melodien und aufregend spannender Disharmonien. Die angezupften Pizzicato-Klänge auf der Violine ließen an prasselnde Regentropfen denken, die düsteren Moll-Akkorde auf dem Klavier an ein unheilvolles Donnergrollen, welches den ganz allmählich durchbrechenden Sonnenstrahlen in äußerst geschickter Weise zu entfliehen verstand.

Auch das darauffolgende Werk „Villanelle“ von Paul Dukas hielt für die Zuhörenden des Eukitea so ein einiges an Überraschungen bereit: Ursprünglich als reines Übungsstück für angehende Instrumentalkünstler konzipiert, überzeugte das Werk in Diedorf vor allem durch seine erfrischenden Melodienläufe, wobei Hornist Felix Winker sämtliche Techniken einzusetzen hatte, die man überhaupt aus jenem goldenen Blasinstrument herauszuholen vermochte.

Magische Naturklänge von Brahms im Diedorfer Eukitea

Als Höhepunkt des Konzertabends schwebte schließlich noch einmal ein Meisterwerk von Johannes Brahms aus dem 19. Jahrhundert durch den Raum: Mit dem Trio in Es-Dur hatte sich der Komponist einstmals ganz bewusst gegen die hochgeistigen Salonklänge der feinen Adelsgesellschaft gewandt, was von den drei Musikern auch in berauschender Weise umgesetzt worden war: Mit Violine, Flügel und insbesondere dem Jagdhorn wurden fast schon auf magische Weise die Klänge der unberührten Natur eingefangen, die sich wie durcheinanderzwitschernde Vögel immer wieder gegenseitig überlagerten und durchdrangen – nur um letztendlich erneut zu einer harmonischen Einheit zu verschmelzen.

Beim großen Finale schöpften die Instrumentalisten schließlich nochmals sämtliche musikalischen Möglichkeiten aus, die in einem solch komplex aufgebauten Meisterwerk überhaupt nur möglich sind: Die Finger von Paul Rivinius jagten wie ein wild gewordener Bienenschwarm über die 88 Tasten des Klaviers, die rasenden Striche auf der Violine verschwammen endgültig zu einem einzigen dichten Klanggewitter, welches durch das Jagdhorn zunehmend an dramaturgischer Atmosphäre hinzugewann. Selbst die Kinder im Publikum hielten bis zum Ende des Abends angespannt den Atem an – und der begeisterte Schlussapplaus zeigte deutlich, dass es sich bei diesem Konzert um ein ganz besonderes Schmankerl der klassischen Kammermusik gehandelt hatte.