Mann geht mit Besen auf seinen Nachbar los

Ein 56-Jähriger soll in Diedorf einen 84-Jährigen angegriffen haben. Auslöser war der Streit über den Schnitt einer Hecke.

Der Streit zwischen den Nachbarn schwelt wohl schon länger, mutmaßt die Polizei. Doch am Samstag gegen 18.45 Uhr eskalierte er. Eine 52-jährige Haus- und Gartenbesitzerin schnitt ihre Hecke. Teile des Schnittgutes fielen in den Garten des Nachbarn. Das brachte den 84-Jährigen so auf, dass er die Frau beschimpfte und beleidigte. Daraufhin griff der 56-jährige Ehemann der Frau ein und attackierte den Senior mit einem Besen. Dieser erlitt nach Angaben der Polizei Kratzer im Gesicht und Schürfwunden am Unterarm. Gegen die beiden Kontrahenten werden Strafverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)