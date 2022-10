Nachbarschaftsstreit: Vermeintlicher Angreifer widerspricht Vorwürfen

Ein Streit in Diedorf zwischen einem 53-Jährigen und seinem 75-jährigen Nachbarn eskaliert und endet in Handgreiflichkeiten. Nun muss die Polizei klären, wer angefangen hat.

Der Streit zwischen zwei Nachbarn in Diedorf ist offenbar anders verlaufen als zunächst vermutet. Wie berichtet waren am Freitag die beiden Kontrahenten zunächst verbal aneinander geraten, kurz darauf soll der 53-Jährige seinen 75-jährigen Widersacher bespuckt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dem widerspricht jedoch der 53-Jährige.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte jetzt laut Polizei der jüngere Mann den Sachverhalt anders dar. Demnach sei der Angriff von dem Senior ausgegangen, er selbst habe daher aus Notwehr gehandelt. Daher hat der Nachbarn nun seinerseits den 75-Jährigen wegen Körperverletzung angezeigt. "Wer nun tatsächlich angefangen hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben", sagte Polizeichef Raimund Pauli am Dienstag. Fest steht jedoch, dass sich die beiden Parteien schon seit Jahren nicht grün sind. Nun kam es aber am Freitagvormittag zu den Handgreiflichkeiten. Der Grund für die Auseinandersetzung waren Unstimmigkeiten beim Rückschnitt von mehreren Bäumen im Bereich der Grundstücksgrenze.

Reinigung des Gehwegs führt in Diedorf zu handfestem Streit

Wie schnell ein Nachbarschaftsstreit eskalieren kann, zeigte auch ein Vorfall in Gessertshausen. Eine harmlos beginnende Reinigung des Gehwegs entwickelte sich im August ebenfalls zu einem handfesten Streit. Zustande kam die Auseinandersetzung laut Polizei, als ein 79-jähriger Gessertshauser mit einem Hochdruckreiniger den Gehweg vor seinem Grundstück reinigte. Den Beamten zufolge spritzte das Dreckwasser dabei immer wieder auf die Straße. Während dieser Reinigungsaktion trat ein im gegenüberliegenden Wohnblock lebender Nachbar auf den Plan.

Der 47-Jährige fuhr mit seinem Roller auf der Straße vorbei und wurde - der Polizei zufolge - von seinem 79-jährigen Gegenüber unabsichtlich mit Dreckwasser angespritzt. Der 47-Jährige stellte seinen Nachbarn in der Folge zur Rede. Doch es blieb nicht bei einem klärenden Gespräch. Stattdessen eskalierte die Auseinandersetzung. Das Ganze ging so weit, dass der 79-Jährige, der eben noch den Gehweg reinigte, nun mit seiner Faust auf seinen jüngeren Nachbarn einschlug und dessen linke Schulter traf. Der 47-Jährige warf seinem gewalttätigen Gegenüber mehrere derbe Beleidigungen an den Kopf. Die Polizei musste in der Folge einschreiten. Gegen beide Streithähne wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zum einen wegen Körperverletzung, zum anderen wegen Beleidigung. (mit mom)

