Nachhaltigkeit im Alltag: Bei der "Maien-Wonne" kann einiges gelernt werden

Plus Infotafeln informieren Kinder als auch Erwachsene über nachhaltige Alternativen im Alltag. Am Sonntag findet die "Maienwonne" in Diedorf drinnen statt.

Was flüstern uns die sanften Geräusche der einheimischen Wälder zu? Wie fühlen sich die knorrigen Körper der uralten Bäume an? Welche kulinarischen Geschmackserlebnisse haben uns die Schönheiten der Natur zu bieten? Rund um das Diedorfer Eukitea haben im Rahmen des Frühlingsfestes Maien-Wonne ein spannender Erlebnispfad sowie ein spaßiges Theaterstück Kinder ab vier Jahren dazu eingeladen, den natürlichen Zauber der Wälder und Wiesen völlig neu für sich zu erkunden.

Ursprünglich hätte der ungewöhnliche Aktionstag auf der Waldbühne stattfinden sollen, wurde jedoch aufgrund der unsicheren Witterung spontan auf das Gelände des Eukitea verlegt. Doch auch dort gab es für die kleinen Naturforscher noch jede Menge zu entdecken: Ins Auge stach bereits von Weitem das kreisrunde "Glücksmandala" direkt vor den Toren des Theaterbaus – ein natürliches Bastelkunstwerk aus den Schätzen des Waldes, das von den neugierigen Kindern nach Lust und Laune immer wieder umgestaltet, verändert und erweitert werden durfte. Im Cafébereich des Eukitea führte der ökologische Erkundungspfad schließlich weiter zu den ersten "geschmackvollen" Schmankerln dieses spannenden Nachmittags.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

