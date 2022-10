Nächtliche Fahrt bleibt in Diedorf nicht ohne Folgen

Ein 21-Jähriger wird in der Nacht auf der Hauptstraße in Diedorf von der Polizei kontrolliert. Einen Führerschein kann er allerdings nicht vorweisen.

Nicht ohne Folgen wird diese Autofahrt für einen 21-Jährigen in Diedorf bleiben. Der junge Mann war in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Hauptstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle der Polizei geraten.

Bei der Überprüfung seiner Personalien konnte der 21-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Auf Nachfrage, ob er einen Führerschein besitze und wo dieser sei, räumte er sofort ein, dass er nie einen Führerschein gemacht habe. Nach eigenen Angaben wollte er nur kurz etwas abholen und dachte sich nichts weiter dabei. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden. Nun erwartet den 21-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (thia)