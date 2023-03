Diedorf

Naturfotografen zeigen in Diedorf die schönsten Seiten des Schmuttertals

Plus Zehn Naturfotografen mit einem besonderen Auge für Natur zeigen im Umweltzentrum Schmuttertal interessante Fotografien, die überraschen und zugleich berühren.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Schmutter verläuft zwischen Fischach und Neusäß weitgehend naturnah. Die angrenzenden Wiesen werden regelmäßig überschwemmt und bieten somit seltenen Tieren- und Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum. Der Naturwissenschaftliche Verein für Schwaben vereint seit über 175 Jahren eine lange Tradition des Forschens in der Natur mit dem Auftrag dieses Wissen an alle weiterzugeben, welche sich für Geologie, Botanik, Insekten und Vögel in der heimischen Natur interessieren. Ergänzt wird die, wie der Vorsitzende Michael Mährlein erklärte, durch die Arbeitsgemeinschaft Naturfotografie, die mit ihren Bildern als farbige Illustrationen die Arbeit der Naturforscher beleben. Diese offensichtlichen oder versteckten Schönheiten im Bild festzuhalten, in ungewöhnlicher Perspektive zu zeigen und damit für den Erhalt der Natur einzustehen, ist der Anreiz der Naturfotografen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben. Sie präsentieren derzeit im Umweltzentrum Schmuttertal eine außergewöhnliche Ausstellung.

