Neue Ausstellung in Diedorf zeigt kreative Vielfalt von Künstlern aus der Region

„Die Natur schwelgt im Farbenrausch“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Umweltzentrum Diedorf. Sie wurde zuletzt mit zahlreichen Besuchern eröffnet. Ausgestellt sind Werke von zwölf Diedorfer Künstlerinnen und Künstlern. Ihre Arbeiten bestechen durch eine große künstlerische und technische Vielfalt. Gezeigt werden Zeichnungen, Aquarelle, Ölmalereien, Kollagen und computergestützte Bildverfahren. Unter den gegenständlichen Arbeiten sind Papierarbeiten, Holzbemalungen und Kunst aus Filz. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Umweltzentrums zu sehen. Geöffnet ist auch am Sonntag, 2. November, von 14 bis 16 Uhr. Alle ausgestellten Werke können käuflich erworben werden. (AZ)
