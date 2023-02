Diedorf

vor 17 Min.

Neue Kita-Plätze für einige Vorschulkinder in Diedorf

Das ist das eigentliche Zuhause der Kita St. Martinus, das Bürgerhaus in Willishausen. Dort wird im Moment jedoch saniert.

Plus Erst wenige Stunden ist die Nachricht alt, dass im Kindergarten St. Martinus in Oggenhof eine Gruppe schließt. Nun gibt es eine neue Entwicklung für Familien.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Gute Nachrichten für einige Familien, die ihre Kinder bislang in der Schneeflöckchen-Gruppe der Kita St. Martinus im Diedorfer Ortsteil Oggenhof untergebracht hatten. Wie berichtet, muss diese Gruppe schließen, weil der Träger, das Kita-Zentrum St. Simpert aus Augsburg, nicht genügend Fachpersonal finden kann. Noch nach einem Krisentreffen am frühen Mittwochmorgen im Rathaus schien es, als ob sieben Kinder zunächst nicht sofort in einer anderen Kita einen Platz finden würden. Doch schon wenige Stunden später sah das anders aus.

