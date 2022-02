Diedorf

vor 35 Min.

Neue Pizzeria eröffnet in ehemaliger Autowerkstatt in Diedorf

Plus Jahrzehntelang war die Kleine Kuckucksuhr ein eingesessenes Lokal an der Hauptstraße in Diedorf. Doch jetzt ist dort eine Pizzeria zu finden. So ist das Angebot.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ursprünglich war es eine Autowerkstatt, dann ein Malergeschäft und später, wohl in den 1970er-Jahren, wurden die Räumlichkeiten von einem Wirt übernommen und zur Pilskneipe Kleine Kuckucksuhr umfunktioniert. So erinnert sich der Diedorfer Werner Lorenz, der gerne noch bis vor Kurzem sein Bier dort trank. Seit dem 10. Januar dieses Jahres allerdings herrscht hier ein neues Flair. Auch wenn Omikron der Gastronomie derzeit noch schwer zusetzt, haben es die Italiener Antonio und Nino, die beide aus Kalabrien stammen, aber bereits seit 1984 in Deutschland sind, gewagt, mit der Neueröffnung einer Pizzeria einen neuen Schritt zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen