Neue Pläne für das Freizeitgelände in Diedorf

Schon lange wollen Jugendpfleger, dass die Anlage in der Nähe der Bahnlinie aufgewertet wird. Nun könnte es im kommenden Jahr so weit sein.

Ein Treffpunkt für Jugendliche am Streethockeyplatz zwischen Bahnlinie und Hauptstraße? Der ist bislang nicht besonders attraktiv und hat in den vergangenen Jahren auch für Ärger mit den Anwohnern und Anwohnerinnen gesorgt. Nun hat der Hauptverwaltungsausschuss der Gemeinde jedoch ein Konzept beschlossen, mit dem der gesamte Bereich aufgewertet werden könnte. Bei den Jugendlichen habe die Aussicht für positive Stimmung gesorgt, sagt Jugendpfleger Johannes Kucera. So soll der Platz in Zukunft aussehen.

Eine asphaltierte, mit Banden umrandete Fläche als Streethockeyplatz, daran angrenzend ein Basketballfeld und gegenüber ein paar Hügel, über die man mit Fahrrädern fahren kann: So sieht der Platz mit Angeboten für Jugendliche der Gemeinde Diedorf neben dem Discounter Netto an der Hauptstraße derzeit aus. Verbesserungen hat es schon seit vielen Jahren nicht gegeben. Doch die ehemaligen Jugendpflegerinnen Corinna Wolf und Xenia Ullrich sowie auch der jetzige Jugendpfleger Johannes Kucera haben den Platz nie aufgegeben und auf das Potenzial des Freizeitgeländes aufmerksam gemacht.

Für die Polizei sind die Zeiten als "Problemplatz" vorbei

Allerdings war auch allen dreien immer klar, dass der Platz ein großes Manko hat: "Das Schmuddel-Image muss weg" spricht Johannes Kucera das verwahrloste Erscheinungsbild des gesamten Platzes an. Für die Polizei zumindest ist das kein Problem. Der Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Raimund Pauli, spricht im Gegenteil von einer positiven Entwicklung. Nachdem in den Pandemie-Jahren immer wieder Beschwerden an die Polizei herangetragen worden waren, dass es auf dem Platz zu laut sei, war das im vergangenen Sommer nicht so. "Wir hatten Sorge, dass das jetzt in der Zeit ohne Kontaktbeschränkungen besonders schlimm wird, aber das war nicht so. Das ist aus unserer Sicht kein Problemplatz mehr."

Eventuell hätte sich der Treffpunkt aber auch verlagert, aus der Zuständigkeit der Polizei Zusmarshausen heraus. Tatsächlich kämen nicht mehr jene Jugendlichen, die sich dort vor ein paar Jahren getroffen haben, sagt auch Johannes Kucera. "Die sind inzwischen mobil und nicht mehr da." Allerdings hätten sie Diedorf enttäuscht verlassen: Gemeinsam mit Kucera hatten sie der Gemeinde eine Reihe von Vorschlägen für einen Treffpunkt gemacht, geschehen ist damals nichts. Das soll sich nun ändern.

Platz soll für Familien und Jugendliche etwas bieten

Denn der Platz an sich soll aufgewertet werden und nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Familien attraktiv werden. "Das ist immer eine konstruktive Entwicklung", findet Polizeichef Pauli. Der Hauptverwaltungsausschuss hat jetzt beschlossen, Geld für den Umbau im Haushalt bereitzustellen. Mit rund 30.000 Euro soll die sogenannte Dirtbahn, auf der mit BMX- oder Mountainbikes gefahren werden kann, umgestaltet werden. Unterschiedliche Bahnen soll es am Ende geben, eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Dazu bekommen die Jugendlichen übrigens Hilfe von aktiven Mountainbike-Fahrern.

Peter Stammberger vom Mountainbike Verein Augsburg berichtet, dass ein paar Ehrenamtliche des Vereins vor zwei Jahren die Anlage schon einmal provisorisch auf Vordermann gebracht hätten. Anschließend sei der Platz wieder gut bei Familien und Jugendlichen angenommen worden. Aus seiner Sicht kein Wunder, schließlich würden heute mehr Menschen Mountainbike fahren als Fußball spielen. "Für unseren Sport müsste es aber mehr Plätze geben." Er ist überzeugt, dass sich auf dem rund 50 mal 50 Meter großen Platz verschiedene Bahnen für ganz junge und etwas ältere Fahrer in unterschiedlichen Schwierigkeitsstadien durchaus realisieren lassen.

Hinter dem Discounter kommt ein kleiner Skaterplatz

"In einer guten Bahn kommen sich die Fahrer auf verschiedenen Niveaus nicht in die Quere. Außerdem lässt es so ein Platz zu, dass man dort immer noch gerne fährt, wenn man sich sportlich weiterentwickelt hat." Der Verein hat angeboten, Jugendliche und Gemeinde sowohl bei der Auswahl eines Planers zu unterstützen, als auch selbst bei der Verwirklichung im kommenden Jahr mitzuhelfen. "Das soll aber kein Vereinsgelände werden, sondern ist eine Aktion der Jugendlichen", macht Stammberger klar. Die sollen auch selbst beim Umbau mithelfen.

Hinter dem Discounter Netto, in Richtung Bahnlinie, gibt es einen asphaltierten Bereich, der im kommenden Jahr als Skaterplatz gestaltet werden soll. Foto: Jana Tallevi

Zur Bahnlinie hin muss das Gelände, so eine Auflage, abgesichert werden. Dazu soll zunächst ein Bauzaun genügen, so Kucera. Das gilt auch für das benachbarte Projekt, die Skaterbahn. Die soll auf dem kleinen asphaltierten Platz hinter dem Discounter Netto entstehen, den die Gemeinde gepachtet hat. Der Vorteil: Der Platz ist bereits asphaltiert und für den Autoverkehr abgesperrt. Außerdem wird der Lärm durch den Discounter selbst abgeschirmt, eine Belästigung der Anlieger sollte es somit nicht geben.

Allerdings läuft der Skaterplatz zunächst im Probebetrieb und muss für seine Ausstattung mit 3000 Euro für mobile Elemente auskommen, berichtet Kucera aus dem Ausschuss.