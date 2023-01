Neue Umweltstation: Minister kommt mit wertvollem Geschenk nach Diedorf

Plus Das Umweltzentrum Schmuttertal ist jetzt eine bayerische Umweltstation. Das zahlt sich aus. Im Mittelpunkt der Umweltbildung steht in Kreppen die Schmutter.

Bereits zum wiederholten Mal stattete Staatsminister Thorsten Glauber dem "Umweltzentrum Schmuttertal" einen Besuch ab. Diesmal hatte er mit der Urkunde zur Anerkennung des Umweltzentrums Schmuttertal als Umweltstation sowie einer damit verbundenen finanziellen Förderung von 30.000 Euro, ein besonderes Präsent im Gepäck.