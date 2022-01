Fußgängerin wird in Diedorf angefahren, ein Radfahrer in Neusäß

Bei einem Unfall in Diedorf übersieht eine Autofahrerin eine 24-jährige Fußgängerin. Die junge Frau kommt glimpflich davon.

Eine Fußgängerin ist am Freitag bei einem Unfall in Diedorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall gegen 16.40 Uhr in der Gewerbestraße ereignet.

Eine 58-jährige Autofahrerin wollte nach ihrem Einkauf im Gewerbegebiet nach links in die Gewerbestraße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht eine 24-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde die 24-jährige nur leicht verletzt. Sie erlitt lediglich eine Schürfwunde am Knie.

Autofahrer übersieht den Radfahrer beim Einparken

Ein Unfall mit einem Radfahrer hat sich in der Portnerstraße in Neusäß ereignet: Ein Autofahrer wollte laut Polizei auf eine Parkfläche abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Radler. Der Radfahrer kam mit Schulterschmerzen und einer Kopfplatzwunde in die Uniklinik. (kar)

Lesen Sie dazu auch