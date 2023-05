Diedorf/Neusäß

06:01 Uhr

Zu viele Anmeldungen: Schmuttertal-Gymnasium muss 37 Kinder abweisen

Plus Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf muss Schüler ablehnen. Betroffen sind Familien aus bestimmten Orten. Für sie gibt es allerdings ein Lösungsangebot ganz in der Nähe.

Von Jana Tallevi

Diese Nachricht ist eigentlich eine gute. Das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf genießt bei Familien mit zukünftigen Fünftklässlern offenbar einen so guten Ruf, dass zum kommenden Schuljahr so viele neue Schülerinnen und Schüler kommen wollten wie noch nie. Und da wird es undankbar für Schulleiter Günter Manhardt: Die Schule ist nicht groß genug für 157 angemeldete Kinder in den fünften Klassen, 37 müssen abgewiesen werden. Doch für sie gibt es ein Lösungsangebot in der Nähe.

Günter Manhardt hatte es schon Anfang der Woche geahnt: Sollte sich die große Zahl der Online-Voranmeldungen bestätigen, dann würde nicht Platz sein in Diedorf für knapp 160 neue Gymnasiasten. Denn die Schule ist nur vierzügig ausgelegt, hinzu kommt der zusätzliche Platzbedarf durch die nun wieder neun Jahre dauernde Schulzeit. Das bedeutet, bei 120 Schülerinnen und Schülern und damit 30 pro Klasse, ist Schluss. Eine Erweiterung der Schule ist vom Landratsamt nicht vorgesehen, das hatte Manhardt im Vorfeld abgeklärt.

