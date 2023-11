Njami Sitson Quartett lässt „African Vibes“ im Eukitea erstrahlen

Der afrikanische Kontinent ist groß und die Vielfalt seiner Musikstile sind es ebenfalls. Ein erwärmendes Herbstkonzert hat jetzt eine Vereinigung versucht.

Das musikalische Multitalent Njamy Sitson aus Kamerun zeichnet sich seit vielen Jahren durch eine große Leidenschaft aus: mit einnehmender Stimme und zahlreichen Musikinstrumenten verschiedene Kulturkreise miteinander zu verbinden und seine Zuhörer in eine unbekannte Welt voller Mystik, Magie und musikalischer Hingebung zu entführen. Seine Inspirationen schöpft er dabei gleichermaßen aus orientalischen Musikelementen, europäischen Klassikstilen und den traditionellen Folkloreklängen der afrikanischen Stammeskultur.

Nun hat er sich im restlos ausverkauften Diedorfer Eukitea mit drei weiteren musikalischen Lokalgrößen zusammengetan und auf eine mehrstündige Reise durch seine afrikanischen Heimatgefilde eingeladen. Und bereits vom ersten Beitrag an stellte Njamy Sitson mit Bravour unter Beweis, welche musikalischen Kunstfertigkeiten er allein schon als Solokünstler mit Schlagwerken und Stimme sein Eigen nennen darf: Mal sank diese mit dunklem Charakter tief ins menschliche Unterbewusstsein hinab, dann wieder stieg sie unverhofft in die höchsten Klanggefilde empor, sodass sie fast wie der liebliche Gesang eines weit entfernten Fabelwesens über die Zuschauerreihen schwebte.

Ganz neue Klangwelten

Doch bereits im zweiten Arrangement, „Meeting of the Spirits“, gesellten sich ganz neue Klangelemente und Rhythmen zu Sitsons ungewöhnlichen Stimmenzaubereien hinzu: Die rasanten Gitarrenläufe a là Django Reinhardt von Henrique de Miranda, die seufzenden Saitenstriche von Cellistin Yenisey Rodriguez sowie die meditativen Background-Vocals von Alexandrina Simeon brachten gemeinsam unterschiedlichste Musikrichtungen zueinander, die man ansonsten wohl nur selten im harmonischen Zusammenspielvernehmen wird.

Konzert im Eukitea Gitarrist Henrique de Miranda reicherte die traditionellen Gesänge Sitsons mit modernen Gitarrenläufen an. Foto: Daniela Ziegler

Auch inhaltlich gestalteten sich die einzelnen Arrangements so vielfältig wie der afrikanische Kontinent selbst: Im sinnlich verträumten „Papillon“ ging es um die Leichtigkeit eines Schmetterlings, „Fon Fon“ präsentierte sich als eine Ode an die Gottheiten der Vaudu-Religion, deren religiöse Ursprünge im afrikanischen Land Benin zu finden sind. Doch auch der Freiheitskampf Nelson Mandelas, die unheilvolle Reise in das Reich der Toten sowie das musikalische Vermächtnis des afrikanischen Komponisten Francis Bebey wurden von der Combo in gebührender Weise thematisiert.

Musik hat keine Hände, aber ein Herz

Dem Quartett gelang es insgesamt mit spielerischer Nonchalance, dass sich die Besucher für ein paar Stunden in eine fremde, exotische Welt zurückziehen konnten, welche wie ein wärmendes Kaminfeuer inmitten einer stürmisch-kalten Außenwelt die Gemüter erleuchtete. Njamy Sitson hatte es mit seinen eigenen Worten ausgedrückt: „Die Musik selbst hat keine Hände, die sie schlagen kann. Aber die Musik hat ein Herz.“