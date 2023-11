Öffnete ein Mann sein Auto aus Versehen für einen Diebstahl?

Auf dem Parkplatz eines Baustoffhändlers in Diedorf verschwinden zwei Eimer aus einem Auto. Wie konnte es zu dem Diebstahl kommen?

Ein Mann aus Augsburg hatte am Donnerstag, 2. November, gegen 16 Uhr, seinen Wagen nur für wenige Minuten auf dem Parkplatz der Firma Kemmler Baustoffe in der Industriestraße in Diedorf abgestellt. Als der Mann nach etwa zehn Minuten wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass zwei Eimer mit Schafwollpellets, die auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs standen, von einem derzeit noch unbekannten Täter entwendet worden waren.

Da das Auto keine Aufbruchspuren aufwies, ist es nicht auszuschließen, dass der Geschädigten möglicherweise unbeabsichtigt sein Fahrzeug entriegelt haben könnte, sodass der Täter problemlos Zugriff auf die Pellets gehabt haben könnte. Der Diebstahlsschaden beträgt rund Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (jah)

