Offene Probe beim Musikverein Diedorf

Du spielst ein Blasinstrumente oder Schlagzeug? Dann komm vorbei und spiel bei uns mit: Der Musikverein Diedorf veranstaltet am Donnerstag, 23. Oktober, eine offene Probe. Beginn ist um 20 Uhr im Musikerheim in der Schmuttertalhalle (Zugang über den Bühneneingang) ein. Eine Anmeldung ist über vorstand@musikverein-diedorf.de möglich. Man kann auch spontan vorbeikommen. (AZ) Veranstaltungsdatum: Donnerstag, 23. Oktober 2025 Beginn: 20.00 Uhr Ende: 22.15 Uhr Veranstaltungsstätte: Musikerheim Adresse: Schmuttertalhalle , 86420 Diedorf

