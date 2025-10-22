Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Diedorf: Offene Probe beim Musikverein Diedorf

Diedorf

Offene Probe beim Musikverein Diedorf

Von Musikverein Diedorf für Musikverein Diedorf e.V.
    • |
    • |
    • |

    Du spielst ein Blasinstrumente oder Schlagzeug? Dann komm vorbei und spiel bei uns mit: Der Musikverein Diedorf veranstaltet am Donnerstag, 23. Oktober, eine offene Probe. Beginn ist um 20 Uhr im Musikerheim in der Schmuttertalhalle (Zugang über den Bühneneingang) ein. Eine Anmeldung ist über vorstand@musikverein-diedorf.de möglich. Man kann auch spontan vorbeikommen. (AZ) Veranstaltungsdatum: Donnerstag, 23. Oktober 2025 Beginn: 20.00 Uhr Ende: 22.15 Uhr Veranstaltungsstätte: Musikerheim Adresse: Schmuttertalhalle , 86420 Diedorf

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden