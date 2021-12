Auf schneeglatter Fahrbahn gegen Brückengeländer gerutscht

Die winterliche Wetterlage wurde einer Autofahrerin im Diedorfer Ortsteil Oggenhof zum Verhängnis.

Ins Rutschen gekommen: Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr am Freitag gegen 17 Uhr die schneeglatte Oggenhofstraße in Richtung Diedorf und kam etwa 50 Meter nach dem Ortsende Oggenhof ins Schleudern. Dort prallte sie laut Polizei gegen das dortige Brückengeländer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (lig)