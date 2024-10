Pizzabote übersieht eine Verkehrsinsel: Totalschaden

Ein Pizzabote war am Samstagabend um 21 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Oggenhof Richtung Diedorf unterwegs. Wie die Zusmarshauser Polizei mitteilte, übersah der 58-Jährige dabei am Ortsausgang aus unbekannten Gründen eine Verkehrsinsel - und fuhr drüber. Dabei wurde ein Schild beschädigt, es entstand ein Flurschaden - aber vor allem: Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 3500 Euro und merkt an: „Zum Glück waren die Waren bereits ausgeliefert.“ (corh)

