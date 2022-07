Unbekannter fährt Auto in Oggenhof an und flüchtet

Der Außenspiegel eines im Diedorfer Ortsteil Oggenhof geparkten Wagens wird angefahren. An der Unfallstelle findet die Polizei einen eindeutigen Hinweis.

Der Außenspiegel eines VW Polo ist am Mittwoch gegen 9.30 Uhr angefahren worden, berichtet die Polizei. Das geparkte Auto stand demnach in der Raiffeisenstraße im Diedorfer Ortsteil Oggenhof. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das Fahrzeug mit seinem Auto beim Vorbeifahren beschädigte. Vor Ort fanden die Beamten das Außenspiegelgehäuse eines roten Seat. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte das Fahrzeugteil vom Unfallverursacher stammen, so die Beamten. Sie ermitteln nun wegen Unfallflucht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (kinp)