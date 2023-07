Olli Marschall öffnet sein Gartenatelier

Der Holzbildhauer Olli Marschall öffnet seinen Schaffensplatz diesen Sommer wieder für Besucher. "Höhlensysteme" durchziehen sein Werk.

Auf rund 2000 Quadratmetern zeigt der gebürtige Augsburger Holzbildhauer Olli Marschall in seinem Gartenatelier Skulpturen aller Größen und Formen, von denen er dieses Jahr vier neue Stücke ins Zentrum seiner Werkschau „Blasenschwäche und Skulptur-be-hauptung“ stellt. Neben fantasievollen Exponaten, die fotografisch als Kopfbedeckungen präsentiert werden, verdeutlichen vielfach von „Höhlensystemen“ durchzogene Skulpturen die nicht etwa medizinisch zu verstehende „Blasenschwäche“ Marschalls: Er ist fasziniert von dem damit verbundenen Auflösungsprozess des Holzes und der Eröffnung neuer Perspektiven durch die "Blasen" im Holz. Diese erzeugen in den Augen des Bildhauers eine einzigartige Perspektive, bei der das „Drauf-Sehen, Rein-Sehen und Hindurch-Sehen“ die Aufmerksamkeit gleichermaßen fesselt.

Wer jedoch endgültige, sich nicht mehr verändernde Exponate erwartet, kann bei einem weiteren Besuch eventuelle Überraschungen erleben: „Ich wehre mich gegen die endgültige Fertigstellung“, schreibt Olli Marschall über seine Arbeitsweise - vor plötzlichen, teils radikalen Veränderungen seiner Werke schreckt er nicht zurück, sondern hört auf die Intuition seines „Bauch Feng Shui“.

Zu sehen ist Marschalls Bildhauerkunst jeden Sonntag von 15 bis 19 Uhr von Sonntag, 9. Juli bis Sonntag, 13. August in seinem Gartenatelier in der Steppacher Straße 1 in Diedorf. Am 15. Juli ist eine Nachtausstellung mit Musik vom Trio Quergestreift geplant. Von 21 bis 24 Uhr werden die Kunstwerke dabei illuminiert.

