Orientierungslose Frau aus Diedorf taucht in der Schweiz auf

Die Tochter meldet ihre 68-jährige Mutter aus Diedorf als vermisst. Nur wenig später meldet sich die Kantonspolizei aus Zürich.

Dass die internationale Zusammenarbeit der Polizei auch mit der Schweiz gut funktioniert, hat jetzt ein Fall aus Diedorf bestätigt. Eine Frau hatte am Donnerstag ihre 68-jährige Mutter als vermisst gemeldet.

Die orientierungslose Frau, die laut Polizei schon mehrfach abgängig war, war zuletzt am Dienstag in Diedorf gesehen worden. In der Nacht auf Freitag wurde die 68-Jährige im Zug nach Zürich entdeckt und der Kantonspolizei Zürich übergeben. Diese verständigten das Bayerische Landeskriminalamt, sodass die Vermisste wieder der Obhut ihrer Angehörigen anvertraut werden kann. (thia)