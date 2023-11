Paketdienstfahrer gerät in Diedorf an Wohnmobil

Der Mann streifte das abgestellte Gefährt beim Ausparken. Der Sachschaden ist erheblich.

Zu nah an einem geparkten Wohnmobil vorbeigefahren ist der Fahrer eines Paketdienstes am Samstag, 4. November, in der Straße Rehwinkel in Diedorf. Er touchierte gegen 17.15 Uhr nach einem Zustellvorgang beim Ausparken ein Wohnmobil, teilt die Polizei mit. Hierdurch entstand am Radkasten des Wohnmobils ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Am Kleintransporter des Verursachers entstand lediglich ein geringer Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. (jah)

