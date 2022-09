Parkplatzrempler in Diedorf kostet 1300 Euro

Ein 58-jähriger Autofahrer rangiert auf einem Parkplatz in Diedorf. Dabei touchiert er einen anderen bereits geparkten Wagen.

Nicht aufgepasst hat ein 58-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Diedorf. Der Mann rangierte seinen Wagen um 18.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Lindenstraße.

Dabei touchierte er laut Polizei allerdings einen weiteren geparkten Pkw. Durch den Rempler entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.300 Euro. (thia)