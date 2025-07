Partnerschaftsverein Diedorf-Bonchamp feiert am französischen Nationalfeiertag

Der Partnerschaftsverein Diedorf-Bonchamp hatte am 14. Juli, anlässlich des französischen Nationalfeiertags, zu seinem traditionellen Empfang eingeladen. Da es wetterbedingt am Europaplatz zu ungemütlich geworden wäre, begrüßte die erste Vorsitzende Angelika Papsch die Gäste im Bürgerhaus. Bei Sekt und Quiche Lorraine konnte man sich in entspannter Atmosphäre austauschen. Besonders geschätzt wurde dabei, dass die Beziehungen zum Nachbarland und zur Partnergemeinde auch in unruhigen Zeiten stabil und freundlich geblieben sind. So wird Anfang August im Rahmen des Jugendaustausches wieder eine Diedorfer Gruppe nach Bonchamp reisen.

