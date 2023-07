Der Vorstand des Partnerschaftsvereins mit Bernatice sah sich zu alt für die Arbeit, Nachwuchs gab es nicht. Nun ist Schluss. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Die Marktgemeinde Diedorf hat einen Partnerschaftsverein weniger. Der Partnerschaftsverein mit Bernatice in Tschechien hat sich aufgelöst, das Restvermögen des Vereins kommt nun der Bürgerstiftung Diedorf zugute, wie auf der jüngsten Gemeinderatssitzung besprochen wurde. Wie Bürgermeister Peter Högg berichtet, hatte der Vorstand des Vereins die Arbeit nicht weiterführen wollen. Vorsitzender war seit Langem der ehemalige dritte Bürgermeister Heinz Göbel. Er und seine Mitstreiter seien inzwischen einfach zu alt für die Arbeit, so die Begründung. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Jahrelang hatte Heinz Göbel mit seinem Team die Partnerschaft am Leben erhalten. In den Jahren vor Corona schien der Verein sogar einen neuen Schub bekommen zu haben. Damals wurde erstmals eine Jugendgruppe aus Bernatice in den jährlichen Austausch mit der französischen Partnergemeinde Bonchamp einbezogen. Doch die Coronazeit mit ihrer Pause in den gegenseitigen Begegnungen war am Ende doch spürbar gewesen. Bereits im vergangenen und auch in diesem Jahr besuchen sich die französischen und deutschen Partner ohne jene aus Tschechien.

Die Freundschaft soll erhalten bleiben

Dennoch soll die Freundschaft erhalten bleiben, so Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung. Er habe bereits mit seinem Bürgermeisterkollegen in Bernatice telefoniert. Sie hätten vereinbart, Begegnungen oder andere gemeinsame Aktivitäten in Zukunft über die Gemeinde zu organisieren. Heinz Göbel hatte 1992 den Kontakt nach Bernatice geknüpft. Er selbst war im damaligen Barzdorf geboren worden, musste den Ort jedoch im Alter von zwei Jahren als Sudetendeutscher verlassen. 1997 wurde die Gemeindepartnerschaft offiziell. Für seine Verdienste war Göbel die Ehrenbürgerwürde von Bernatice verliehen worden, wie damals sogar Radio Prag berichtet hatte.

Heinz Göbel war 2015 Ehrenbürger der Marktgemeinde Diedorf geworden.

Das Problem fehlenden Nachwuchses hat der Freundschaftsverein mit Bonchamp übrigens nicht. Vor wenigen Wochen war mit rund 90 Besucherinnen und Besuchern aus Frankreich das 30-jährige Bestehen der Freundschaft gefeiert worden. Vorsitzende Angelika Papsch hatte dabei gesagt, inzwischen sei schon die dritte Generation im Verein aktiv. Zudem unterhalten einige Diedorfer Vereine besondere Freundschaften zu Vereinen und Gemeinden im Ausland, so der Willishauser Musikverein "Frisch auf" nach Sisikon in der Schweiz und der Musikverein Diedorf zu einer Kapelle im italienischen Verona.