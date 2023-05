Pascal Blenke gibt Konzert in der Immanuelkirche

Der Singer-Songwriter stellt sein neues Album in Diedorf vor.

Anspruchsvoller Deutschpop mit Jazz-Einflüssen, einprägsame Pop-Melodien mit groovigen Beats und gehaltvollen Texten, das ist es, was das Debütalbum von Pascal Blenke ausmacht. In der Immanuelkirche in Diedorf wird er mit seiner Acoustic Besetzung die neuen Songs zum ersten Mal auf der Bühne präsentieren. Termin ist am Sonntag, 7. Mai, um 19 Uhr.

Nach seiner Zeit im Bundesjazzorchester konzentriert sich der Singer & Songwriter Pascal Blenke nun voll und ganz auf seine eigene Band. Dabei sind Livekonzerte das zentrale Element. Mit bisher zwei veröffentlichten EP's trat Blenke, der ursprünglich aus Gessertshausen stammt, bei den Jazz Open in Stuttgart als Vorband von Jamie Cullum und beim Haigern Live Festival auf. Im Juni 2023 erscheint sein Debütalbum "Gedankenspiele“.

Texte mit Tiefgründigkeit und viel Lebensgefühl

Man hört Pascal Blenkes Stimme das Gesangsstudium deutlich an, aber auch die Texte fallen durch ihre Tiefgründigkeit, Wortgewandtheit und spielerischen Twists auf. Sie porträtieren eine Generation junger Erwachsener: radikal ehrlich, aber immer wohlwollend und hoffnungsvoll. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch