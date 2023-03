Diedorf

11:50 Uhr

Pfarrer als Konzertveranstalter: "Ich engagiere die Musiker, die mir gefallen"

Pfarrer Alan Büching veranstaltet in der Immanuelkirche in Diedorf hochkarätige Konzerte.

Plus Der evangelische Pfarrer Alan Büching veranstaltet in der Diedorfer Immanuelkirche hochkarätige Jazzkonzerte bei freiem Eintritt. Wie geht das und wie holt er Künstler von Weltrang nach Diedorf?

Von Angela David

Herr Pfarrer Büching, Sie locken inzwischen namhafte Künstler in die Kirche nach Diedorf, zuletzt den Jazzmusiker Wolfgang Lackerschmid zum Auftakt des Musikfrühlings. Wie machen Sie das?



Alan Büching: Als ich 2014 nach Diedorf gekommen bin und die Immanuelkirche gesehen habe, war mir gleich klar, dass sie mehr ist als ein Sakralraum, dass sie prädestiniert ist dazu, hier Kulturveranstaltungen anzubieten. Ich bin ja selbst Musiker, habe früher am Konservatorium Geige studiert und auch in Richtung Jazz und Pop viel gemacht. Ich habe die "Philharmonie junger Christen Augsburg" gegründet und viele Jahre geleitet. In diesem Zusammenhang gab es auch eine kleine Konzertreihe mit internationalen Musikern und Künstlern. Als ich in Königsbrunn als Pfarrer tätig war, habe ich jährlich die "Königsbrunner Jazznacht" mit verschiedenen Künstlern organisiert - damals war zum Beispiel auch Wolfgang Lackerschmid schon dabei. Also habe ich in der Organisation von Konzerten schon einige Erfahrung.

