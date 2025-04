„Pimp my hood“ am Schmuttertal-Gymnasium setzt sich für eine nachhaltige Umwelt ein

Eine Schülergruppe aus der 11. Jahrgangstufe des Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf setzte sich im Rahmen ihres P-Seminars „Pimp my Hood“ das Ziel, ihre Schule und ihre Umgebung nachhaltiger zu gestalten. Auf dem Schulgelände wurden über 1600 Krokusse gepflanzt und neue Blühflächen geplant. In Kooperation mit der Marktgemeinde Diedorf entwickelte die Schülerinnen und Schüler auch eine neue ökologische Ausgleichsfläche an der Schmutterstraße im FFH-Schutzgebiet Schmuttertal. Dabei wurden sie von Fachfrau Anna Röder vom Umweltzentrum Diedorf und Michael Nietsch aus dem Rathaus tatkräftig unterstützt. In den nächsten Jahren soll hier ein Biotop mit einer artenreichen Wiese entstehen. Dafür wurden über 130 geeignete, wertvolle Bäume und Sträucher ausgewählt, die für Vögel und Insekten neuen Lebensraum bieten können. Nach erfolgter Abstimmung wurden die Pflanzen vom Markt Diedorf besorgt und Ende März mit Hilfe zweier Mitarbeiter von den Schülerin gepflanzt.

