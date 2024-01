Piratenfasching im Theater Eukitea in Diedorf

Im Kindertheater Eukitea in Diedorf gibt es an zwei Sonntagen Faschingstreiben. Auf dem Programm stehen das Puppentheaterstück „Piratenkid Ahoi!“ sowie Spiele und bunte Faschingsköstlichkeiten.

Das Kindertheater in Diedorf feiert Fasching mit vielen tollen Aktionen. Eukitea veranstaltet an zwei Sonntagen ein buntes Faschingstreiben in der Lindenstraße 18b in Diedorf. An den Sonntagen 4. und 11. Februar jeweils ab 16 Uhr erwartet Groß und Klein ein Spektakel mit verschiedenen Spielen und Verköstigungen. Für alle Piraten Fans gibt es ein besonderes Schmankerl, ein Theaterstück inklusive Schatzsuche zum Mitmachen.

Im Puppentheaterstück „Piratenkid ahoi!“ gibt es eine spannende Schatzsuche

Darum geht es: Pitt Störtebecker ist fünf Jahre alt und möchte unbedingt Pirat werden, genau wie sein Opa – aber der ist auf der Suche nach dem Schatz des grimmigen Grimmibald verschollen. Eines Tages findet Pitt eine geheimnisvolle Schatzkarte. Gemeinsam mit seiner Freundin, der Katze Dörte, die in Wahrheit eine echte Klabauterfrau ist, sticht er in See. Eine spannende Schnitzeljagd beginnt. Piratenkid ahoi ist eine lustige und spannende Schatzsuche zum Mitmachen für kleine Helden ab vier Jahren mit liebevoll gestalteten Tischmarionetten und Handpuppen.

Das Schau- und Puppenspiel wird aufgeführt von Daniel Ruf und musikalisch hinterlegt von Marion Abel. Zusammen mit Michael Gleich haben sie auch das Konzept des Theaterstücks ausgearbeitet. Die Regie übernimmt Giorgio Buraggi.

Weiteres Programm und Eintrittskarten

Das Spektakel ist geeignet für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie. Der Eintritt kostet für Erwachsene regulär 16 Euro und ermäßigt 14 Euro, für Kinder ab acht Euro. Karten können per E-Mail bei tickets@eukitea.de oder telefonisch unter der 08238/964743-96 bestellt werden. Zudem gibt es im Theaterbüro Theatertickets zu besonderen Konditionen.

