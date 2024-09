Pläne zur neuen Kneippanlage in Diedorf schreiten voran

Seit Jahren lief sie nicht mehr: die alte Kneippanlage im Bürgerpark Diedorf. „Alt, verschmutzt und teils beschädigt“, beschreibt Bürgermeister Peter Högg ihren Zustand. Und: „Das System funktioniert nicht mehr.“ Vor ihrer Stilllegung war sie vom Anhauser Bach gespeist worden. Das ungefilterte Wasser hatte die Anlage versanden lassen, sat Högg. So hätte sie regelmäßig gereinigt werden müssen. Zuletzt hatte Vandalismus dem Wassertreten ein Ende bereitet. Die Glasscherben im Wasser waren für nackte Kneippianer-Füße einfach zu gefährlich. Die Anlage musste von der Gemeinde stillgelegt werden – zum Leidwesen der Bürgerinnen und Bürger. Laut Bürgermeister Högg sei die Kneippanlage früher gut genutzt worden.

Bekommt Diedorf eine neue Kneippanlage im Anhauser Bach?

Nach der vergangenen Sitzung des Umweltausschusses soll nun Schwung in die Sache kommen. Gleichzeitig könnte damit ein langgehegter Bürgerwunsch in Erfüllung gehen. Wie bereits berichtet, plant die Gemeinde statt einer Wiederinbetriebnahme der alten Kneippanlage den Bau einer neuen im Anhauser Bach – das war schon auf der Bürgerversammlung im Sommer zu hören. Allerdings muss so eine Anlage im Bach von der Behörde erst geprüft werden. Denn: Besagter Bach ist ein Gewässer Dritter Ordnung, erklärt Bürgermeister Högg. Die Anlage müsse daher vom Wasserwirtschaftsamt genehmigt werden. Zu prüfen sei, ob eine solche Anlage nicht den Abfluss behindere. Das Hochwasser im Juni habe gezeigt, wie wichtig man dieses Thema nehmen muss, so Högg.

Im Umweltausschuss wurde jetzt ein Antrag auf Genehmigung durch die Behörde beschlossen und dargelegt, wie eine solche neue Tretanlage aussehen könnte. „Die Idee ist, in der Nähe der Grotte den Zugang zum Bach abzuböschen“, so Högg. Über Stufen und einen Handlauf könnte der Bereich dann erreicht werden. Das Wassertreten wäre somit direkt im Bach über eine Platte aus Betonsteinen und an einem Geländer sicher möglich. „Der Vorteil ist, dass die Anlage selbstreinigend ist“, betont Högg. Je nach Wasserstand würden die Stufen vom Bach sauber gespült werden.

Diedorf bekommt eine neue Feuerwehrdrehleiter

Einen weiteren Beschluss gab es zuletzt in der Gemeinderatssitzung – ein nachträgliches Geschenk an die Feuerwehr Diedorf, die im Sommer ihr 150. Jubiläum feierte. Die alte Drehleiter soll nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Für das neue Feuerwehrhaus, dessen Bau vor einem Jahr beschlossen wurde, wird damit eine neue größere Leiter angeschafft. Die Kosten seien im Finanzplan 2025/26 eingestellt, so Högg. Der Förderantrag dafür werde bald abgeschickt. Um eine bessere Förderung zu erhalten, wolle sich die Gemeinde mit einer anderen Kommune bei der Ausschreibung zusammentun. Mit der Stadt Öttingen sei man dazu bereits im Austausch.