Politischer Besuch ein Jahr nach dem Hochwasser

Ein Jahr nach dem Hochwasser erinnert an diesem letzten Morgen im Diedorfer Feuerwehrhaus nur wenig an den kräftigen Dauerregen, der vergangenes Jahr eine verheerende Flutkatastrophe ausgelöst hat. Die Feuerwehrfahrzeuge parken vor dem Gerätehaus und auf Biertischen lädt eine Brotzeit zum Verweilen ein. Der Frühschoppen, zu dem die Grünen-Landtagsabgeordneten Katharina Schulze und Max Deisenhofer geladen haben, soll den mehr als 60 Rettungskräften von Feuerwehr, THW Raum und ein paar Betroffenen Raum geben für ihre Sorgen und Fragen und vor allem Dank ausdrücken für die geleistete Hilfe im Vorjahr.

„Ihr habt Großartiges geleistet und manchmal auch euer eigenes Leben riskiert. Danke. Wir sind euch sehr viel schuldig und vor allem auch, dass jetzt nicht das Vergessen einsetzt“, sagt Schulze. Der Kontakt zu den beiden Abgeordneten ist durch eine kleine Gruppe Betroffener vergangenes Jahr am Rande der „Jetzt red i“- Sendung entstanden. Weitere Treffen folgten im Anhauser Tal, wo ein weiteres Hochwasserrückhaltebecken in Planung ist. Aktuell sei ein großes Schutzbecken am Lettenbach inzwischen fertiggestellt, berichtet Bürgermeister Peter Högg. Digitale Messpegel am Anhauser Bach sollen künftig Verwaltung und Feuerwehr rechtzeitig vor Notlagen warnen.

Die tragische Hochwasserlage hat unterm Strich auch was bewegt. Vor allem, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Sogar zwei Ehrenamtliche des THW aus dem oberbayerischen Traunstein haben sich auf den Weg nach Schwaben gemacht. 2024 waren sie mit ihrer Pumpausrüstung tagelang gefordert. Ein Jahr später treffen sich viele an diesem Tag, um über das was passiert ist zu sprechen. (AZ)

