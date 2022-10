Diedorf

Polizei erwischt in Diedorf einen betrunkenen Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Diedorf aus dem Verkehr ziehen können.

Ein 57-Jähriger gerät am Dienstag in Diedorf in eine Verkehrskontrolle. Die Polizei bemerkt dabei deutlichen Alkoholgeruch.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Diedorf aus dem Verkehr ziehen können. Der 57-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit seinem Smart im Rahmen einer Kontrolle angehalten. Da bei ihm laut Polizei Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde bei dem Mann ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Den Mann erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und mindestens 500 Euro Bußgeld. (thia)

