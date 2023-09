Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb in Diedorf

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen mutmaßlichen Dieb in Diedorf schnell schnappen kann. Er durchsuchte offenbar ein Auto.

Einen mutmaßlichen Dieb konnte die Zusmarshauser Polizei auf frischer Tat schnappen. Wie die Beamten mitteilen, meldete sich am Dienstag gegen 12 Uhr ein aufmerksamer Zeuge. Er wollte beobachtet haben, wie ein Mann versucht, in ein Auto einzubrechen. Zunächst versuchte er offenbar die Fahrertüre eines in Diedorf abgestellten Wagens zu öffnen. Als das nicht gelang, versuchte er es an der Beifahrertüre. Weil diese nicht verschlossen war, verschaffte sich der mutmaßliche Dieb Zugang ins Auto und durchsuchte dessen Handschuhfach.

Die Polizei konnte den Mann in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Diebesgut fand sich bei dem mutmaßlichen Täter aber nicht. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Zusmarshauser Polizei weist in diesem Zusammenhang darau fhin, dass Fahrzeuge beim Verlassen immer abgesperrt werden sollten (kinp)