Polizei stellt Fahrer mit zu viel Alkohol im Blut

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen 31-jährigen Autofahrer in Diedorf gestoppt, der zu viel Alkohol getrunken hatte.

Dieser Autofahrer hatte zu viel Alkohol getrunken: Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Sonntag, 19. Dezember, gegen 2.10 Uhr, hat die Polizei in Diedorf in der Hauptstraße bei einer Verkehrskontrolle einen 31-jährigen Fahrzeugführer gestoppt. Nachdem der Mann stark nach Alkohol roch, wurde ihm zunächst ein freiwilliger Alkomatentest vor Ort angeboten. Dessen Ergebnis war grenzwertig. Deshalb folgte auf der Polizeiinspektion in Zusmarshausen ein beweissicherer Atemalkoholtest. Dessen Wert ergab schließlich einen Wert von 0,92 Promille.

Weiterfahren durfte der Mann deshalb nicht mehr, die Schlüssel wurden vorläufig sichergestellt. Eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz folgt. (jah)

