Polizei sucht Unbekannten nach Unfallflucht in Diedorf

Nachdem in Diedorf ein Auto angefahren wurde, sucht die Polizei nach dem Verursacher des Unfalls.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Diedorf. Demnach wurde am Sonntag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße 5 ein weißer Fiat Scudo durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Die Stoßstange des Fiat wurde eingedrückt und das Kennzeichen verbogen. Nach Spurenlage wurde der Schaden vermutlich durch die Anhängekupplung eines anderen Fahrzeuges verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht. (kinp)